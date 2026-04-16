Florentino Pérez, le grand coupable de la nouvelle saison blanche du Real Madrid

Pour le Real Madrid, la saison 2025/2026 sera aussi blanche que son maillot. A la mi-avril, le club de la capitale espagnole est déjà largué ou éliminé de toutes les compétitions encore en cours, et c’est donc un terrible échec pour un club de ce statut. Depuis bien avant cette double défaite contre le Bayern Munich, l’ambiance était déjà un peu délétère à Madrid, avec de vives critiques contre la direction, le staff et bien évidemment, les joueurs. Avec, forcément, un peu de mauvaise foi puisque l’arbitre de ce match retour contre le Bayern, Slavko Vincic, est pointé du doigt.

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Si Eduardo Camavinga, Alvaro Arbeloa ou même Vinicius Jr et Kylian Mbappé prennent cher dans la presse et sur les réseaux sociaux, il y a un homme qui commence lui aussi à récolter des critiques acharnées et qui peut de moins en moins se cacher derrière ses entraîneurs ou ses joueurs. C’est Florentino Pérez, le président de l’écurie madrilène, de plus en plus ciblé par les socios et les journalistes.

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Un club qui fonctionne à l’ancienne

Beaucoup estiment effectivement que ces dernières années, il a délaissé le côté sportif et s’est surtout concentré sur des domaines comme la rénovation du stade ou des dossiers comme la Super League Européenne. Il a aussi fait le choix de ne pas s’entourer de directeur sportif, s’appuyant sur les conseils de certains proches comme José Angel Sanchez, Juni Calafat ou Anas Laghrari, et les choix sportifs n’ont donc pas toujours été les meilleurs. Son obsession pour Kylian Mbappé par exemple, ou sa tendance à se ranger du côté des joueurs plutôt que du côté des entraîneurs notamment lors du conflit entre le vestiaire et Xabi Alonso. Il n’a pas su s’aligner sur les demandes de ses entraîneurs, à l’image d’un Carlo Ancelotti qui exigeait du renfort dans l’équipe d’analystes et de scouts, où le club espagnol est clairement à la traîne par rapport à ses rivaux européens.

Tout comme Xabi Alonso avait insisté sur l’importance de recruter un milieu de terrain de qualité l’été dernier, essuyant le refus de Pérez. Le temps a évidemment donné raison à l’ancien joueur. Le Real Madrid fonctionne sur un modèle clairement présidentialiste, refusant de se moderniser sur de nombreux points, comme déjà évoqué dans un article publié sur notre site il y a quelques semaines. Le Real Madrid a certes été le seul club de football ayant dépassé le milliard d’euros de chiffre d’affaires sur l’année 2025 - ce qui souligne le bon travail de Pérez dans ce registre - mais les socios n’en ont que faire des fichiers excel remplis de chiffres : ils veulent une équipe compétitive sur le terrain.