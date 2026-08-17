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Serie A

Cagliari : un jeune attaquant français en soins intensifs

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
yael trepy @Maxppp

L’inquiétude règne autour du jeune attaquant français de Cagliari, Yael Trepy (20 ans), hospitalisé en soins intensifs à Sassari après un grave accident de piscine survenu dimanche dans une villa en Sardaigne comme le rapporte le Corriere della Sera. L’ancien joueur de Créteil aurait été en difficulté dans une zone profonde du bassin avant d’être rapidement secouru et héliporté vers l’hôpital. Son club n’a pas apporté de précisions sur les circonstances exactes, mais a confirmé son admission en réanimation.

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Un coup dur pour le Francilien, qui débutait sa deuxième saison en Italie après une deuxième partie d’exercice prometteuse en Serie A l’an passé (8 apparitions). Titulaire vendredi dernier lors de la victoire de Cagliari face à Arezzo en Coupe d’Italie (1-0), nous ne pouvons qu’espérer qu’il sorte indemne de cette terrible mésaventure.

Pub. le - MAJ le
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