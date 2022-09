Une nouvelle polémique secoue le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain se serait bien passé de ces nouvelles révélations. Plusieurs individus, dont des anciens policiers et des personnes d'influence proches du club parisien, sont dans le collimateur de la justice, selon des information du Parisien et du JDD. Il s'agirait même, pour certains d'entre eux, d'anciens collaborateurs des Rouge et Bleu. En effet, dans le cadre d'une enquête, trois hommes, dont un ex salarié du PSG et un autre très proche des hautes-sphères parisiennes, ont d'ailleurs été placés en garde à vue ce mardi 27 septembre au sein des locaux de la DGSI et de l’IGPN toujours selon les deux médias précédemment cités.

Les chefs d'accusations sont nombreux : « violation du secret professionnel, trafic d’influence, corruption, faux et usage de faux, aide à l’entrée et au séjour irrégulier en bande organisée, détournement de finalité d’un fichier de données, compromission du secret de la défense nationale et prise illégale d’intérêts. » On apprend notamment que les investigations ont déjà révélé plusieurs liens entre les personnes interpellées et le Paris Saint-Germain. Il s'agirait d'un groupe d'individus composé d’anciens policiers mais aussi de lobbyistes ayant mis leurs contacts et leur réseau au service de différentes institutions, dont le PSG fait partie. Une nouvelle affaire qui tombe bien mal à quelques jours de la reprise de la Ligue 1.