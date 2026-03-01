OM : l’immense satisfaction de Habib Beye après la victoire contre Lyon

À la suite la victoire de l’OM contre l’OL (3-2), Habib Beye s’est présenté au micro de Ligue 1+ pour féliciter ses troupes, après ce premier succès à domicile sous ses ordres. « On a mis beaucoup de qualités. Sur l’aspect technique, sur l’intensité et sur les empêcher de ressortir, je pense que je regarde cette équipe de Lyon très souvent et ils ont une vraie qualité sur la sortie de balle. Ils n’ont pas été capables en première période en tout cas de sortir le ballon de leur camp, a mis énormément d’intensité, on a récupéré beaucoup de ballons. »

Avant de poursuivre : « sur la pression sur le préventif également, c’est-à-dire que lorsqu’on avait le ballon et qu’on perdait sur notre contre- pressing, on était très très bon, on est cueilli à froid, mais les garçons sont vraiment à mes joueurs, sont restés concentrés sur ce qu’ils avaient à faire et le scénario est renversant à l’image de ce que peut être l’olympique de Marseille, donc c’est très très bien pour les joueurs et ils méritent leur victoire et je trouve qu’on a été assez bons ce soir. » Avec ce succès, l’OM (4e) revient à deux points de l’OL (3e).