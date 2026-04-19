Bafétimbi Gomis en passe de devenir directeur sportif d’un club de Ligue 1
Leader actuel de Ligue 2 et en bonne voie pour retrouver la Ligue 1, l’ESTAC Troyes anticipe déjà l’organisation de la saison prochaine. Le club, détenu par le City Football Group, doit tourner la page Antoine Sibierski à l’issue de l’exercice en cours. Pour lui succéder, la piste menant à Bafétimbi Gomis est à l’étude selon les informations de L’Equipe.
À 40 ans, l’ancien attaquant international français (12 sélections, 3 buts) prépare sa reconversion dans les fonctions dirigeantes depuis la fin de sa carrière en 2024. Passé brièvement par Troyes lors de la saison 2005 en Ligue 2 avec 6 buts en 13 rencontres au compteur, il connaît déjà l’environnement du club et aurait entrepris plusieurs échanges afin de constituer l’équipe qui pourrait l’accompagner dans ce nouveau rôle
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer