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Ligue 2

Bafétimbi Gomis en passe de devenir directeur sportif d’un club de Ligue 1

Par Valentin Feuillette
1 min.
Bafé Gomis inaugure un complexe sportif à son nom à Toulon @Maxppp

Leader actuel de Ligue 2 et en bonne voie pour retrouver la Ligue 1, l’ESTAC Troyes anticipe déjà l’organisation de la saison prochaine. Le club, détenu par le City Football Group, doit tourner la page Antoine Sibierski à l’issue de l’exercice en cours. Pour lui succéder, la piste menant à Bafétimbi Gomis est à l’étude selon les informations de L’Equipe.

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À 40 ans, l’ancien attaquant international français (12 sélections, 3 buts) prépare sa reconversion dans les fonctions dirigeantes depuis la fin de sa carrière en 2024. Passé brièvement par Troyes lors de la saison 2005 en Ligue 2 avec 6 buts en 13 rencontres au compteur, il connaît déjà l’environnement du club et aurait entrepris plusieurs échanges afin de constituer l’équipe qui pourrait l’accompagner dans ce nouveau rôle

Pub. le - MAJ le
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