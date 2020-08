AC Milan : la future connexion Ibrahimovic-Tonali fait déjà saliver en Italie

Avant le retour de la Serie A dans trois semaines, les clubs italiens, comme les autres formation d'Europe, cherchent à se renforcer pour être compétitifs sur tous les tableaux. De son côté, l'AC Milan est toujours à la recherche d'un gros coup alors que le club devra passer par le deuxième tour de qualification avant d'atteindre la phase de poules de Ligue Europa, après sa sixième place en championnat la saison passée. Pour le moment, les Rossoneri ont accueilli Pierre Kalulu (OL), Simon Kjaer (Séville FC) et Alexis Saelemaekers (Anderlecht), mais le gros coup va bientôt arriver.

Alors que l'Inter semblait en pole position pour recruter Sandro Tonali, le milieu de Brescia, l'AC Milan est entré dans la danse pour doubler son rival. «J'ai apprécié le sérieux de Maldini, qui confirme le sérieux historique de Milan. Je n'ajouterai rien d'autre pour ne pas tenir de propos inappropriés. (...) Le garçon a besoin de savoir pour son avenir. Donc je ne suis pas pressé mais lui l'est et cela me semble plus que justifié», a récemment lâché le président des Hirondelles, Massimo Cellino.

La prolongation d'Ibrahimovic déjà réglée

L'arrivée du joueur de 20 ans semble donc en bonne voie, et un transfert de 38 millions d'euros (plus 3M€ de bonus) est évoqué dans la presse italienne alors que selon les dernières informations en Italie, l'AC Milan serait désormais seul sur ce dossier. Et justement, les médias transalpins sont déjà impatients de voir Sandro Tonali à l'oeuvre, aux côtés de Zlatan Ibrahimovic. «Ibra, il y a Tonali pour toi», titre justement La Gazzetta dello Sport ce dimanche en Une avant d'y consacrer une double page.

Car s'ils travaillent sur le dossier Tonali, les Rossoneri ont déjà réglé le cas Ibrahimovic. Alors qu'il était en fin de contrat dans un jour, l'avant-centre suédois a prolongé avec le club milanais, qui a publié une vidéo de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain sur son site internet. Après le transfert de Tonali, les premières minutes du duo seront très certainement suivies de près dans quelques semaines.