Atlético : la réaction à chaud de Koke

C’est Arsenal qui ira en finale. Les Gunners se sont imposés 1-0 face à l’Atlético ce soir, portant le score cumulé à 2-1. Après la rencontre, le capitaine de l’Atlético de Madrid Koke était frustré, mais il n’a pas forcément voulu accabler ses coéquipiers, ni même l’arbitre de la rencontre.

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« Oui on est triste, ça nous fait chier, mais on est fier. On a tout donné. On a eu des occasions, mais le ballon n’a pas voulu entrer. On a réussi à les pousser contre les cordes. On a eu des occasions à la maison, ce soir aussi, mais c’est le foot. L’arbitre je ne vais pas en parler, il a essayé de faire du mieux possible », a indiqué le milieu de terrain.