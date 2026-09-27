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Équipe de France : Zinédine Zidane prépare plusieurs surprises dans son onze pour la Belgique

Le sélectionneur tricolore prépare plusieurs nouveautés dans son onze titulaire pour la rencontre face à la Belgique lundi soir.

Par Max Franco Sanchez
2 min.
Zinédine Zidane lors d'un entraînement de la France @Maxppp
Belgique France

Cette trêve internationale à rallonge agace plus d’un fan de foot, et plusieurs entraîneurs de clubs ont aussi affiché leur mécontentement, ayant peur de ce fameux virus FIFA. Mais il y a fort à parier que pour les supporters des Bleus, cette trêve était particulièrement attendue puisqu’on assiste aux débuts de la légende Zinédine Zidane sur le banc de touche de l’Équipe de France. Pour la première de l’ancien du Real Madrid, la sélection tricolore s’était déjà imposée 1-0 face à la Turquie plus tôt cette semaine.

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Des premières séances d’entraînement et des premiers matchs qui permettent à Zinédine Zidane et à son staff de poser les premières bases de leur projet, et surtout, de pouvoir évaluer et tester les joueurs du vivier français. Il faut donc s’attendre à de nombreuses rotations lors des trois prochains matchs, à commencer par ce duel face à la Belgique lundi soir. De nouveaux joueurs devraient ainsi avoir des opportunités d’entrée.

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Plusieurs nouveautés à prévoir

Comme l’indiquait L’Équipe samedi, Andy Diouf pourrait être titularisé sur le côté gauche de la défense, alors que Lucas Da Cunha pourrait démarrer dans l’entre-jeu. Tout indique que même dans le cas où ils ne seraient finalement pas titulaires, ils devraient au moins entrer en jeu. Ce n’est pas tout. L’Équipe rajoute désormais qu’Estéban Lepaul devrait aussi débuter un ou plusieurs matchs d’ici la fin de la trêve. Reste à voir si ce sera dès lundi, ou pour l’Italie et la deuxième rencontre face aux Diables Rouges.

Eduardo Camavinga, un peu en difficulté du côté du Real Madrid, devrait lui aussi être titularisé et avoir une opportunité de prouver à Zidane qu’il peut lui être utile dans la construction du jeu. En plus du remplaçant de Kylian Mbappé - tout indique que ce sera Désiré Doué - le milieu de terrain semble d’ailleurs le chantier majeur du staff tricolore, selon RMC Sport. Rendez-vous lundi soir.

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