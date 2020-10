EdF : Adil Rami admet avoir eu beaucoup de mal avec Didier Deschamps

Sacré champion du monde en 2018 au même titre que ses partenaires de l'équipe de France, Adil Rami n’a toutefois pas disputé la moindre minute au cours de cette compétition. Si la concurrence semblait à l’époque trop importante pour le défenseur marseillais tant Varane et Umtiti brillaient divinement, ce n’est pas pour cette raison que l’actuel défenseur de Boavista avait du mal à s’entendre avec Didier Deschamps. En effet, au cours d’un entretien accordé au Figaro ce mercredi, le joueur formé au LOSC a avoué avoir hais l’homme de 51 ans qui selon lui était trop strict et ne pensait qu'au travail.

«Deschamps, j’avais du mal avec lui au début. Je ne pouvais pas l’encadrer, pire, je le haïssais. Maintenant, je le remercie. Quand on a gagné la Coupe du monde, je suis allé le voir pour m’excuser et lui dire : « Je ne vous blairais pas au début et aujourd’hui je vous comprends totalement. Je vous ai jugé comme un enfant. » Il a souri et on s’est serré la main. Au début, il était trop strict, ne pensait qu’au travail. J’adore bosser, mais pas H24, il faut aussi décompresser. On ne s’est pas toujours compris là-dessus.»