PL : Manchester City assure contre Crystal Palace

La course au titre en Angleterre est passionnante. Après la victoire - non sans souffrir - d’Arsenal contre West Ham (1-0) ce week-end, les Gunners avaient provisoirement cinq points d’avance sur leur poursuivant, Manchester City, qui accueillait Crystal Palace ce soir. Et face aux Eagles, les hommes de Pep Guardiola n’ont pas tremblé, avec un succès 3-0 sans trop se fouler.

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Semenyo et Marmoush avaient mis les Skyblues devant juste avant la pause, alors que Savinho a plié la rencontre à la 84e, après une belle passe décisive de Rayan Cherki. Manchester City revient à deux petits points des Londoniens au classement de la Premier League, à deux journées de la fin. Pour rappel, Arsenal doit encore affronter Burnley et Crystal Palace, alors que les Cityzens devront défier Bournemouth et Aston Villa.