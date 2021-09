Incidents Nice-OM : Jean-Pierre Rivère sort du silence

La suite après cette publicité

Le verdict est tombé. Mercredi soir, la commission de discipline a communiqué ses sanctions après les incidents survenus lors de la rencontre entre l'OGC Nice et l'OM, le dimanche 22 août, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Suite à l'envahissement de la pelouse par un groupe de supporters du Gym, qui réagissait au jet de bouteille de Dimitri Payet en direction du public, lui-même agacé après avoir été pris pour cible tout au long de la rencontre, le match sera finalement rejoué entièrement. Tout sera à refaire pour les Niçois, qui menaient 1-0 à la 75ème minute. Cette rencontre se tiendra donc à huis clos et sur terrain neutre. Nice se voit également retirer deux points au classement, dont un avec sursis. Du côté des joueurs, Alvaro Gonzalez, accusé d'avoir tiré dans un ballon vers des supporters, a écopé de deux matches de suspension. Quant à Payet, il est suspendu une rencontre avec sursis. L'affaire n'est pas tout à fait terminée car une enquête judiciaire a toujours lieu autour de la globalité des faits, alors qu'un supporter niçois sera jugé le 22 septembre prochain. Il est accusé d'être sur la pelouse pour mettre un coup de pied à Dimitri Payet.

Si le président marseillais a réagi hier, taclant au passage les décisions de la commission de discipline, le club de Nice a attendu ce vendredi pour sortir du silence. A l'occasion de la présentation de sa recrue Andy Delort, Jean-Pierre Rivère a pris la parole. S'il a confirmé que son club ne ferait pas appel, celui qui avait eu des paroles polémiques à la sortie de cette fameuse rencontre a longuement évoqué ces incidents avant d'expliquer la position niçoise après l'annonce des sanctions par la commission de discipline.

L'OGC Nice ne fera pas appel et accepte la décision de la LFP

« Ce qu'il s'est passé est inadmissible. On déplore évidemment ces incidents. Dans notre esprit, il n'est pas question de faire appel sur cette décision. La commission a fait son travail, en profondeur. Elle a pris ses décisions en dehors de toute la pression médiatique. On comprend la médiatisation, elle a des limites. Notre premier travail c'est de se dire que cela n'arrive plus jamais. On a pris des mesures que l'on a expliqué à la commission, notre travail va être de nous améliorer, cela fait sept ans qu'on était pas passés devant la commission. Dans cette médiatisation, on a un stade avec des supporters, il est clair que la poignée d'individus qui a enfreint la règle a privé notre public de revenir au stade. On est désolés pour eux. En ce qui concerne les supporters, il y a des choses qui me dérangent. On a vu cette personne qui a fait ce salut nazi, heureusement il y a la vidéo, heureusement elle a été interpellée. Après on a nos joueurs qui se sont comportés de manière exemplaire pendant le match, j'ai une pensée pour eux aussi. J'espère que cette épreuve leur donnera l'envie de performer encore plus cette saison. On a un actionnaire qui a investi pour vivre une belle histoire et nous amener vers les sommets, avec la patience qu'il faut pour mener un tel projet. J'ai une pensée pour eux, ils ont bâti un empire, façonné une image, et je suis peiné que nos actionnaires aient vu ce spectacle. Aujourd'hui on souhaite tourner la page, revenir à des choses normales, que le public puisse retrouver le chemin du stade avec quiétude. Cet événement va nous marquer pendant longtemps c'est sûr, » a ainsi confié le président des Aiglons dans une communication bien huilée. Visiblement enclin à se tourner vers l'avenir, Jean-Pierre Rivère a par la suite justifié sa volonté de se réfugier dans le silence après l'officialisation des décisions puis a exploré quelques pistes pour sécuriser davantage l'Allianz Riviera.

« On ne trouve jamais juste des sanctions qui peuvent avoir d'énormes conséquences sportives et financières. On va assumer cela, la commission a pris le temps de visionner tous les faits, je ne vois pas comment on peut faire appel, notre devoir c'est d'assumer nos fautes. Je souhaite qu'on arrête cette polémique, on avait pris la décision de ne pas parler dans les médias. J'ai invité l'OM à ne pas oublier ce qui s'est passé mais à regarder l'avenir et à parler football. L'heure n'est plus à la polémique. Pablo Longoria et son avocat l'ont dit, on ne demande rien concernant monsieur Galtier. Notre position actuelle, on considère que monsieur Galtier ne doit pas être sanctionné. Il faut être clair dans la communication en tout cas. On a des préoccupations qui sont de plusieurs types. Plus une seule bouteille d'eau n'entrera dans le stade, les filets de protection sont arrivés. En ce qui concerne l'envahissement du terrain, on va rétracter les sièges, on est partis d'un principe qu'il y ait une interdiction absolue de descendre d'une tribune. Il y a des choses à rectifier. On ne peut pas sectoriser le stade c'est comme ça. Le soir de la sanction, on l'apprend, je ne souhaitais pas communiquer, je ne voyais pas l'intérêt. Tout le monde était d'accord, hors de question de faire appel. On a tellement parlé de cet événement, en tant que dirigeant c'est très lourd à porter. Je suis devant vous aujourd'hui, c'est un minimum de correction, mais le jour où on arrivera à évacuer ces images ça sera bien pour tout le monde. » C'est l'OGC Nice tout entier qui souhaite rapidement tourner la page et occulter cette soirée ubuesque du 22 août dernier...