EdF : Dayot Upamecano revient sur sa prestation contre le Kazakhstan

Aligné contre le Kazakhstan, samedi soir (8-0), Dayot Upamecano était présent en conférence de presse après la victoire et a analysé sa prestation. «Samedi soir, j'étais libéré. Pour moi, cela s'est vu sur le terrain. Je ne me complique pas la vie, je joue comme je le fais au Bayern Munich. C'est un positionnement qui me plait, comme en club. Après le match contre l'Espagne, je n'ai pas tout bien fait, mais j'ai appris de mes erreurs», a-t-il expliqué.

Alors qu'il a profité de la blessure de Raphaël Varane pour prendre une place de titulaire au sein de la défense à trois des Bleus, le défenseur central du Bayern Munich espère s'inscrire longtemps dans le groupe de Didier Deschamps. «Je continue à être concentré sur mes tâches. Je prends ce qu'il y a à prendre, c'est vrai que je ne suis pas connu comme je le suis en Allemagne. (Quand je n'ai pas été appelé) je n'étais pas performant en club. Maintenant, je dois continuer à travailler, car il n'y a que le travail qui paie, j'espère être là encore longtemps», a ajouté le joueur de 23 ans.