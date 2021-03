Manchester United flaire un nouveau bon coup à la Bruno Fernandes

La suite après cette publicité

Après Cristiano Ronaldo en 2003 et Bruno Fernandes en 2020, Manchester United songe à piocher une nouvelle fois du côté du Sporting CP cet été. La cible des Red Devils se nomme Pedro Gonçalves (22 ans), explique le Telegraph dans son édition du jour. Le milieu offensif, que l'on surnomme Pote, réalise en effet une saison remarquable avec les Leões.

Arrivé l'été dernier en provenance de Famalicão, où il avait déjà réalisé un bel exercice (5 réalisations et 5 offrandes en 33 apparitions sous les couleurs du promu), l'international Espoirs lusitanien (5 capes, 2 buts) a pris une nouvelle dimension dans la capitale. Il est à ce jour le meilleur buteur de Liga NOS avec 15 réalisations au compteur en 21 apparitions (5 doublés notamment).

Manchester United est sous le charme

Ajoutez à cela 3 passes décisives et vous comprendrez pourquoi le jeune homme, passé par Wolverhampton, est un élément incontournable de l'écurie lisboète, qui a remporté la Coupe de la Ligue et est bien partie pour décrocher un titre de champion qui lui échappe depuis 2002. Tout cela plaît beaucoup aux Red Devils qui voient là une opportunité de réaliser une bonne affaire sur le mercato estival.

Si le contrat du polyvalent Portugais court jusqu'en juin 2025 à Lisbonne et est assorti d'une clause libératoire fixée à 60 M€ (Famalicão a droit à un fort pourcentage à la revente), MU pense pouvoir faire baisser la note. Les pensionnaires d'Old Trafford préfèreraient donc miser sur le natif de Chaves, prometteur, en progression et en confiance, plutôt que de casser sa tirelire pour Jadon Sancho (20 ans, Borussia Dortmund), estimé à plus de 100 M€.