L'Atlético ne recrutera devant qu'en cas de départ de Saul Ñiguez

Depuis plusieurs heures, la piste d'un possible échange Antoine Griezmann-Saul Ñiguez se refroidit. Le milieu de terrain formé au club a débuté cette semaine sa préparation avec les Colchoneros, sans pour autant savoir si son avenir se fera en Espagne ou ailleurs. En effet, c'est en Premier League qu'il pourrait rebondir : selon AS, Liverpool et Manchester United auraient un œil sur sa situation et pourraient proposer une offre à la direction madrilène. Mais cette incertitude bloque le recrutement de l'Atlético.

Toujours d'après le quotidien espagnol, les Rojiblancos ne peuvent pas renforcer leur attaque tant qu'ils ne vendent pas Saul. Que ce soit à travers l'échange Griezmann-Saul, où Diego Simeone retrouverait son ancienne coqueluche au Wanda Metropolitano, ou par un transfert en Angleterre, qui viendra financer l'arrivée d'une nouvelle arme offensive. Le nom qui reviendrait le plus dans le staff technique serait le buteur de Wolverhampton Rafa Mir, prêté à Huesca la saison passée et convoqué pour les Jeux Olympiques de Tokyo.