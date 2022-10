Mercato : le FC Barcelone cherche son nouvel Edgar Davids

La suite après cette publicité

Avec Gerard Piqué, Sergio Busquets fait partie des cadres vieillissants du FC Barcelone à être pointés du doigt. À 34 ans, le milieu de terrain est accusé de coûter trop d’erreurs à son équipe et de bénéficier d’un surprenant totem d’immunité de la part de son coach Xavi. Mais Busquets ne bougera pas. Mundo Deportivo indique dans ses colonnes du jour que le joueur est contrarié par toutes ces critiques, mais qu’il compte bien honorer sa dernière année de contrat, avant de plier bagage.

Pas de quoi bouleverser les plans du Barça. Joan Laporta l’a déclaré : les Culers tenteront de se renforcer lors du prochain mercato hivernal. « Nous travaillons avec l'entraîneur, le secrétariat technique et le directeur du football pour cette fenêtre de transfert hivernale. Nous analysons les choses depuis un certain temps et nous allons améliorer l'équipe si nous en avons la possibilité. » Et la venue d’un milieu de terrain est ardemment souhaitée.

Trois pistes se dégagent

Dernièrement, des éléments tels que Jorginho et Youri Tielemans ont d’ailleurs été cités parmi les dix joueurs bientôt libres de tout contrat que les Blaugranas aimeraient recruter. Ce matin, Mundo Deportivo en remet une couche en annonçant que le Barça veut recruter son nouvel Edgar Davids. Jorginho et Tielemans sont à nouveau cités et l’optimisme est de mise. MD affirme en effet que le joueur de Chelsea vient de refuser une nouvelle offre de prolongation.

Enfin, une troisième option est sur la table : Ruben Neves. Le joueur portugais de Wolverhampton a été proposé par son agent, le célèbre Jorge Mendes. Il coûte environ 40 M€, mais nul doute que Mendes saura trouver une formule (prêt avec option d’achat) qui pourrait satisfaire les Catalans. Car Neves, lui, est très chaud à l'idée d'évoluer au Camp Nou. Affaires à suivre.