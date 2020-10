Grégory Coupet allume (encore) l'OL

C'était un choix qui a pu surprendre. Cet été, Grégory Coupet a quitté son poste d'entraîneur des gardiens à l'Olympique Lyonnais pour le récupérer du côté du DFCO. L'ancien international français, passé par St-Etienne, l'OL et le PSG, a expliqué son choix par un manque de considération de la part de la direction lyonnaise dans la gestion de sa fin de contrat.

Dans Le Parisien, il a, à nouveau, eu un dur message pour Jean-Michel Aulas et Juninho : « je savais que je ne recevrais rien, mais personne n'a été capable de me dire la vérité en face. Ce n'était pas compliqué, pourtant. J'aurais aimé aussi que le président Aulas soit inquiet de ma situation et me demande ce qui se passe. Mais je n'ai pas eu d'appel. Pas plus après, d'ailleurs ».