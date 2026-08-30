RWDM : Ilyes Ziani va résilier son contrat
Le RWDM Brussels va perdre l’un de ses jeunes éléments. Selon nos informations, Ilyes Ziani va résilier son contrat avec le club belge en raison des difficultés financières rencontrées par ce dernier. Une décision qui devrait permettre au milieu offensif de 23 ans de rapidement se pencher sur la suite de sa carrière, avec déjà plusieurs clubs de Ligue 2 attentifs à son profil.
La saison dernière, Ziani avait disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan de 2 buts et 2 passes décisives. Désormais libre, le joueur passé par l’Union Saint-Gilloise pourrait donc avoir l’opportunité de revenir en France, où plusieurs formations du deuxième échelon suivent sa situation avec attention.
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