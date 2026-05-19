«De Zerbi et Benatia n’ont pas vu le premier coup de poing que Rabiot a donné» : la nouvelle accusation de Jonathan Rowe contre Adrien Rabiot

Jonathan Rowe a la langue bien pendue. Ce mardi, l’Anglais a donné une longue interview à The Athletic. Contrairement à ses dernières sorties médiatiques, l’ancien joueur de l’Olympique Marseille a été un poil plus bavard lorsqu’il a été question de sa bagarre avec Adrien Rabiot en août dernier après une défaite face au Stade Rennais. Le natif de Londres est un peu plus entré dans les détails. Tout était parti d’une altercation entre Geronimo Rulli et lui, avant que le Duc n’intervienne. «Ça a dégénéré. C’était à cause d’une remarque qu’il a faite (…) Le problème, c’est que…De Zerbi et Mehdi (Benatia), le directeur sportif, n’ont pas vu le premier coup de poing de Rabiot au début. Ils m’ont seulement vu revenir et le frapper. Ils ont donc probablement pensé que je l’avais frappé sans raison apparente. J’ai dû m’expliquer après coup.»

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Le Français, qui s’est depuis rabiboché avec Rowe, aurait donc porté le premier coup. Quoi qu’il en soit, les deux joueurs ont été exfiltrés. Mais Rowe garde un bon souvenir de son passage en France, notamment de sa collaboration avec RDZ. « Avec De Zerbi, j’ai compris qu’il fallait être plus attentif aux détails. De la première touche de balle à la passe suivante, jusqu’au moment où le ballon se trouve de l’autre côté du terrain. C’est comme au volant. Il faut avoir trois coups d’avance, au cas où, et être prêt à prendre la bonne décision.» Il a aussi avoué s’être parfois ennuyé. « Parfois, je m’ennuyais un peu à l’entraînement car la construction du jeu se concentrait principalement sur la défense et les milieux de terrain afin de nous faire parvenir le ballon, à nous les attaquants. On restait debout sous un soleil de plomb pendant des heures. Mais cela permettait de garder le cerveau concentré, quoi qu’il arrive pendant le match. On ne touchait le ballon qu’une fois toutes les 10 ou 15 minutes, mais quand on le recevait, il fallait être décisif, créer le danger. »

Rowe dit tout sur l’OM

Rowe a aussi fait des confidences sur le fameux ritiro à Rome après une défaite. « Je n’avais jamais fait ça auparavant. Je ne savais même pas que c’était autorisé dans le football. On allait en pleine nature, dans les bois, dans le froid. On se levait à 4 heures du matin. On allait courir ou marcher dans les bois. Ensuite, on faisait des pompes, un petit circuit d’abdos avec les lampes torches dans le noir complet, puis on marchait encore. Après, on faisait des sprints en côte. Vous savez, les feux d’artifice, les artifices pyrotechniques ; appelez ça comme vous voulez, ce que les supporters utilisent dans les stades. Il en déchirait un et se mettait à marcher comme si on était des Vikings. » A présent, le joueur est loin de Marseille et s’épanouit sous les ordres de Vincenzo Italiano à Bologne.

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« C’était un changement radical par rapport à Marseille avec De Zerbi : conserver le ballon et chercher la moindre ouverture, le moindre espace entre les lignes. C’était un changement de mentalité, car à mon arrivée, j’essayais surtout de combiner avec les joueurs, de faire des passes courtes. Eux, ils jouaient long. Et je me disais : “Mais qu’est-ce que vous faites ?” Ils me répondaient : “C’est comme ça qu’on joue ?” C’était un peu bizarre. Mais avec le temps, naturellement, on crée des liens, on tisse des relations avec ses coéquipiers. On commence à comprendre leurs points forts et ils commencent à mieux comprendre les nôtres. Il faut s’adapter et je suis plutôt doué pour ça. » Cette année, il totalise déjà 8 buts et 5 assists en 42 matches toutes compétitions confondues. Et la saison n’est pas encore finie…