Tottenham : bonne nouvelle pour Randal Kolo Muani

Difficile ce Tottenham-Manchester United (2-2) pour Randal Kolo Muani. L’international français (31 sélections) a subi une blessure à la mâchoire, après une collision avec Harry Maguire, samedi. Remplacé à la mi-temps par Wilson Odobert, l’ancien joueur de Nantes et du Paris Saint-Germain est forfait pour le rassemblement de l’Équipe de France. Mais à priori, il ne passera pas par la case opération.

D’après BBC Sport, Kolo Muani a été examiné ce lundi et l’intervention chirurgicale a été écartée. Les médecins du club londonien, eux, sont optimistes quant à un retour du Français avant les six à huit semaines initialement évoquées.