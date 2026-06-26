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Coupe du Monde

Norvège-France : la FIFA a refusé le port du brassard noir aux Bleus

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp
Norvège 1-3 France
winamax
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Ce soir, l’équipe de France affronte la Norvège pour espérer terminer à la première place du groupe I. Les Bleus connaîtront ensuite leur futur adversaire en seizièmes de finale. Pour le match de ce soir, les coéquipiers de Kylian Mbappé souhaitaient porter un brassard noir, suite au décès de la mère de Didier Deschamps.

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Malheureusement pour eux, RMC Sport annonce que la FIFA a finalement décidé de refuser le port du brassard. L’instance dirigeante de cette Coupe du Monde 2026 a, en revanche, accepté qu’une minute de silence soit observée avant le coup d’envoi du match, mais en hommage aux personnes décédées lors du tremblement de terre au Venezuela.

Pub. le - MAJ le
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