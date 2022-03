Mercato : ces trois joueurs dont le Barça veut se débarrasser à tout prix

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone prépare déjà demain. Lancé dans une saison marathon entre la Liga et la Ligue Europa, le club culé planche sur le prochain marché des transferts comme on peut le voir jour après jour dans les médias catalans. Si les pensionnaires du Camp Nou rêvent toujours de mettre la main sur Erling Braut Haaland, que Xavi a rencontré en Allemagne, ils veulent aussi recruter des joueurs à prix zéro.

Lenglet et Dest dans la ligne de mire

Tous en fin de contrat, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta (Chelsea) et Noussair Mazraoui (Ajax) sont ciblés. Ces dossiers avancent d'ailleurs très bien selon Mundo Deportivo qui explique que le Barça devra aussi se délester de certains éléments avant le 30 juin afin d'équilibrer ses comptes et faire de la place. Deux joueurs sont dans la ligne de mire des Blaugranas, qui espèrent récolter 50 millions d'euros grâce à ces deux ventes.

En premier lieu, on retrouve Clément Lenglet. A 26 ans, il est celui qui a la meilleure valeur marchande d'après MD. L'international tricolore, qui n'entre pas dans les plans de Xavi, intéresse plusieurs écuries. Tottenham était déjà séduit cet hiver tout comme Newcastle. Les Magpies le seraient toujours et n'hésiteraient pas à aligner les euros pour convaincre les Culés. Des Culés qui comptent aussi sur une vente de Sergiño Dest (21 ans). Déjà approché par Monaco, l'Américain sous contrat jusqu'en 2025 est toujours apprécié. D'autres prétendants devraient se manifester prochainement.

La fin du flop Coutinho ?

Enfin, le Barça pourrait aussi renflouer ses caisses grâce à la ventre d'un élément indésirable depuis longtemps : Philippe Coutinho. Arrivé par la grande porte et pour 120 M€ en janvier 2018, le Brésilien a été un flop, lui qui a enchaîné les blessures et les prêts. Actuellement prêté sans option d'achat obligatoire à Aston Villa, Coutinho pourrait bien y rester, lui qui retrouve des couleurs (3 buts et 3 assists en 7 apparitions). C'est en tout cas le souhait de Steven Gerrard, interrogé à son sujet en conférence de presse.

*«Phil a eu du succès à Barcelone, mais il a aussi eu des périodes difficiles. Il est arrivé à un stade où il avait besoin de changer de décor et de voir un autre film. Nous voulons être ce film pour lui car si nous voulons arriver là où nous voulons être, nous devons le construire autour de talents comme Phil, car à son meilleur niveau, c'est un joueur de haut niveau (...)Je ne contrôle pas les frais de transfert ni les salaires. Tout ce que je peux faire, c'est donner mon avis. Phil a montré ce dont il est capable jusqu'à présent». Pour se l'offrir, il faudra lever son option de 40 millions d'euros avant la fin de saison. Ce qu'espère le Barça, qui se débarrasserait enfin d'un flop tout en récupérant des liquidités. Le mercato est déjà lancé à Barcelone.