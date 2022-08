Les grosses galères de Bordeaux sur le mercato

« On a encore la DNCG mardi, on espère qu'ils nous laisseront travailler tranquillement. Si c'est le cas, les soucis seront derrière nous. [...] Il y a des joueurs qui attendent et qui sont dans les starting-blocks. Il faut juste qu'on ait le feu vert pour pouvoir travailler ». Il y a quelques jours Gérard Lopez avait décidé de remettre un peu pression sur la DNCG pour ne pas être encore bloqué sur le mercato. Mais ce qu'il craignait est arrivé. Le gendarme financier du football français a décidé d'encadrer la masse salariale ainsi que les indemnités liées aux transferts. Résultat, le club va devoir vendre avant de se renforcer. Et c'est une très mauvaise nouvelle puisque Bordeaux a semblé très limité face à Valenciennes.

Cette décision a d'ailleurs des conséquences lourdes pour Bordeaux. Yoann Barbet, Vital N'Simba qui avaient fait toute la préparation avec le club au scapulaire ne peuvent toujours pas voir leur contrat homologué par la ligue. Résultat, David Guion va encore devoir se passer d'eux lors de la prochaine journée de championnat et c'est un coup dur car Bordeaux perd son capitaine (Barbet) et son titulaire à gauche (N'Simba). Autre cas, celui de Jonas Lössl. Le gardien danois est déjà à Bordeaux et devait s'engager ce mercredi pour être directement dans l'équipe ce week-end. Mais cela ne sera pas le cas car, comme pour les deux autres, son contrat ne peut être homologué.

25 millions de ventes

Ce mardi, nous vous révélions que les Bordelais devaient réduire leur masse salariale d'environ 4 millions d'euros pour commencer à recruter. Une information confirmée par Sud Ouest qui donne plus de détails sur la situation économique du club. Le quotidien local explique que Bordeaux a annoncé à la DNCG que son budget pour les seuls joueurs pros était fixé à 11,5 millions d’euros. Actuellement, il est supérieur d'au moins 3 millions. Il faudra donc considérablement dégraisser l'effectif et se séparer de 3/4 joueurs pour commencer à se renforcer. Hwang Ui-Jo, Mbaye Niang, Jean Onana ou encore Alberth Elis sont souvent cités comme partant. L'attaquant sud-coréen est d'ailleurs le plus proche d'un départ.

Toujours selon les informations de Sud-Ouest, le club s'est engagé à vendre pour approximativement 25 millions d'euros sur le marché des transferts. La vente de Sékou Mara est comprise dedans et a donc rapporté 13 millions. Manque donc encore 12 millions d'euros pour être dans les clous. Mais les supporters attendent surtout des renforts car les Girondins ne pourront pas jouer la montée cette saison sans plusieurs recrues. David Guion attend d'ailleurs 7 à 8 recrues pour son effectif, qui a déjà montré ses limites face à Valenciennes. Sans ça, la saison risque d'être très longue. Et les supporters bordelais ne sont pas au bout de leurs peines...