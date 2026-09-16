Al-Taawoun sanctionné après les chants honteux sur Diogo Jota

La Fédération saoudienne de football a lourdement sanctionné Al-Taawoun après les chants de certains de ses supporters visant Diogo Jota. La Commission de discipline et d’éthique a ordonné ce mardi au club de disputer ses deux prochains matches à domicile à huis clos, assortissant cette sanction d’une amende de 100 000 riyals, soit environ 23 000 euros. Samedi, lors de la lourde défaite contre Al-Hilal (0-6), des supporters avaient scandé le nom de l’ancien attaquant portugais, décédé avec son frère dans un accident de voiture en juillet 2025, dans le but de déstabiliser Ruben Neves, qui était l’un de ses amis les plus proches.

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Le milieu d’Al-Hilal avait réagi pendant la rencontre en montrant son œil puis en pointant vers le ciel, avant de lâcher après le match : « J’espère qu’ils n’iront pas prier ensuite. » L’affaire avait rapidement dépassé le cadre de la rencontre. Al-Hilal avait déposé une plainte auprès de la Fédération en qualifiant ces chants d’offensants et d’inacceptables, tandis qu’Al-Taawoun avait condamné le comportement des personnes concernées en assurant qu’il ne représentait ni le club ni l’ensemble de ses supporters. Cristiano Ronaldo avait lui aussi réagi publiquement et réclamé des mesures fortes contre les auteurs de ces chants.