Serie A

Naples renonce à Raheem Sterling

Par Matthieu Margueritte
Raheem Sterling avec le maillot des Blues @Maxppp

Plus tôt dans la journée, Chelsea a annoncé le départ de Raheem Sterling. Libre de tout contrat, l’Anglais était annoncé dans le viseur du Napoli. Mais il ne rejoindra pas le club entraîné par Antonio Conte.

«Raheem est très bon, mais il n’a pas joué depuis longtemps. Nous avons discuté avec lui pendant l’été, mais je pense que c’est difficile pour le moment, car il a des attentes financières importantes», a déclaré le directeur sportif des Partenopei, Giovanni Manna au micro de Skysports.

Pub. le - MAJ le
