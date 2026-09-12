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Ligue 1

EdF, Lorient : Pablo Pagis réagit à sa pré-sélection

Par Samuel Zemour
1 min.
Pablo Pagis (FC Lorient) @Maxppp
Lorient 2-2 Toulouse

Pablo Pagis savoure sa présélection en équipe de France. Après le match nul de Lorient face à Toulouse (2-2), le milieu offensif français s’est montré forcément heureux de voir son nom apparaître dans les petits papiers des Bleus. « C’est vrai que ce sont de beaux messages, c’est encourageant. Ça m’incite à continuer en ce sens », a-t-il expliqué, reconnaissant avoir eu besoin d’un peu de temps pour trouver ses marques dans son nouveau club.

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Désormais, Pagis estime monter clairement en puissance. « Je sens que vraiment ça commence à venir. Aujourd’hui, j’ai vraiment apprécié mon match, j’aurais même pu encore continuer. Physiquement, je me sens de mieux en mieux, voire même au top », a-t-il poursuivi. Et s’il sera devant sa télé au moment de la première liste de Zinédine Zidane : «oui, bien sûr, je serai devant mon écran». Réponse le 18 septembre.

Pub. le - MAJ le
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