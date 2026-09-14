Real Madrid : José Mourinho encense Arda Güler

Auteur d’un excellent début de saison avec le Real Madrid, Arda Güler parvient à tirer son épingle du jeu malgré une concurrence particulièrement relevée. Avec l’arrivée de Yan Diomandé, recruté pour 140 millions d’euros, la présence de Brahim Díaz et le retour prochain de Rodrygo, le Turc continue pourtant de gagner du terrain. Titulaire à trois reprises depuis le début de l’exercice, il affiche déjà un bilan de deux passes décisives et un but. Ce week-end face au Rayo Vallecano, il s’est encore distingué après son entrée en jeu, notamment avec une superbe passe pour Kylian Mbappé. Interrogé sur les prestations de son jeune joueur, José Mourinho s’est montré très clair.

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« Il est mieux placé que moi pour en parler. Il y a des gens qui travaillent avec lui depuis son arrivée. Il a progressé sur le plan physique. Ses qualités sont incroyables : sa vision du jeu, sa prise de décision, son sens de l’organisation, la stabilité qu’il apporte au jeu… C’est un joueur au potentiel fantastique. Il affiche déjà des statistiques intéressantes. Ces statistiques ne se limitent pas aux passes décisives, elles reflètent une analyse plus approfondie. Je ne veux pas aller jusqu’à dire "parmi les meilleurs" trois fois, mais il fait déjà partie des meilleurs », a déclaré le coach du Real Madrid.