Rennes : l’avertissement de Habib Beye à ses joueurs

L’histoire avait commencé de la meilleure des manières. Arrivé début février pour sauver un Stade Rennais en danger suite au mandat compliqué de Jorge Sampaoli sur son banc, Habib Beye avait la lourde mission de redresser le club breton. Après une victoire inaugurale face à Strasbourg, Rennes a enchaîné contre Saint-Etienne. Cinq matches plus tard, le bilan est plus mitigé pour la bande à l’ancien entraîneur du Red Star. Battus à trois reprises lors de leurs cinq derniers matches, les Rennais restent sur deux défaites de suite face au PSG et au RC Lens. Pour se remettre sur de bons rails dans leur quête de maintien, les ouailles de Beye devront donc l’emporter impérativement ce dimanche sur la pelouse d’Angers (17h15), un concurrent direct au maintien. Pour remobiliser ses troupes, l’entraîneur de 47 ans a lancé un avertissement à ses joueurs dans un point presse ce jeudi :

«Mon regard, c’est qu’on est arrivés dans un inconfort de position, 16es de Ligue 1 (fin janvier) ; on a ensuite gagné des matches et ces matches-là nous ont mis dans un confort, un moment de décompression. Le match de Lens ne me plaît pas du tout car il vous donne l’impression que l’équipe a progressé, que vous contrôlez le match, que vous êtes supérieurs, mais au fond, quand on le regarde, on est assez insignifiants. Donc, je ne veux pas qu’on ressemble à ça. L’exigence dont on a besoin pour faire mal constamment à l’adversaire n’est pas encore là pour tous les joueurs qui peuvent créer des différences. J’attends plus de certains joueurs offensivement, ils le savent, mais c’est aussi notre job de faire en sorte qu’ils soient en capacité d’exprimer de meilleures relations. Donc, on fera des choix, des choix qui seront forts.» Voilà qui est dit.