La prise de parole forte d’Harry Kane avant le Ballon d’Or

À quelques jours de la cérémonie officielle du Ballon d’Or 2026, la tension est à son comble. Si Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembelé ont multiplié les sorties médiatiques durant le mois de septembre, la plupart des grands favoris sont désormais dans l’attente, les votes étant clos depuis la fin du mois dernier. Mais sur le terrain, Harry Kane (33 ans) continue de prouver qu’il mérite amplement la récompense suprême. Mercredi soir, lors du choc de Ligue des Champions face à la machine de guerre d’Arsenal (2-2), le buteur du Bayern Munich a livré une prestation monumentale étant sacré homme du match par notre rédaction. Auteur d’un but et d’une passe décisive irréelle, l’Anglais s’est démultiplié aux quatre coins du terrain, allant même jusqu’à tirer les six mètres de son équipe. Une performance de patron, logiquement suivie d’une tournée médiatique très attendue par les ayants droit, mais aussi par les journalistes présents en nombre à l’Allianz Arena.

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Interrogé de toutes parts sur ce sacre potentiel, l’attaquant bavarois, auteur de 10 buts et 7 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues, n’a pas caché son impatience grandissante. « Évidemment j’apprécie chaque message que je reçois. Chaque marque de soutien de la part de tous mes fans, ceux du Bayern, de l’Angleterre, de Tottenham. Il est évident que lundi pourrait être une soirée spéciale », a-t-il d’abord confié. S’il tente de rester concentré sur les prochaines échéances sportives de son club, le joueur britannique admet volontiers que l’incertitude pèse, notamment sur ses proches : «je sais que c’est un événement majeur, donc j’ai vraiment hâte d’y être. Je pense que ma femme préférerait être au courant et ma famille est très stressée. Je peux comprendre leur choix de ne rien dire pour que toutes les stars soient là, mais de mon point de vue, bien sûr que j’adorerais savoir le résultat sans avoir à attendre toute la soirée ! Je ne peux rien faire à part profiter du moment.»

«Le Ballon d’Or ? j’adorerais pouvoir accomplir quelque chose comme ça»

Une excitation palpable que le capitaine des Three Lions a également tenu à partager au micro de CBS Sports, laissant transparaître son rêve le plus fou en direct face à Thierry Henry. Alors que les pronostics vont bon train sur l’identité du futur lauréat, Harry Kane préfère la jouer avec humilité, tout en mesurant l’impact d’une telle récompense. « Ce serait INCROYABLE. Le résultat ? Je n’en ai aucune idée. Je sais qu’il y a beaucoup de rumeurs en ce moment, mais je n’en ai aucune idée. Évidemment, j’adorerais pouvoir accomplir quelque chose comme ça. Ce serait une étape ÉNORME dans ma carrière, c’est certain », a-t-il martelé avec un grand sourire. Une véritable déclaration d’intention de la part de celui qui s’impose actuellement comme le favori des bookmakers anglais.

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Mais pour décrocher le Graal tant convoité, Kane devra faire face à une concurrence absolument titanesque. Si le numéro 9 anglais marche littéralement sur l’eau, d’autres cadors mondiaux postulent légitimement pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, le Parisien Khvicha Kvaratskhelia, l’expérimenté Rodri, ou encore Fabián Ruiz sont toujours dans la course. Sans oublier l’impressionnant contingent tricolore composé d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Michael Olise. Reste désormais à savoir si le jury aura été suffisamment convaincu par la saison exceptionnelle de l’ouragan britannique. Réponse lundi soir à Londres sur les coups de 23h.