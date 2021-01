L'AS Roma veut encore se débarrasser d'Edin Dzeko

Meilleur joueur, capitaine, Edin Dzeko s'était imposé comme la référence de l'AS Roma depuis son arrivée en provenance de Manchester City en 2015. Grâce à lui notamment, le club de la Louve parvenait à se maintenir une place de choix dans le haut du tableau italien, sans jamais parvenir toutefois à menacer l'intouchable Juventus Turin. Souvent annoncé dans le viseur de cette même Juventus mais aussi de l'Inter Milan, le Bosnien est resté à la Roma, non sans quelques regrets.

Et aujourd'hui, la confiance est brisée entre le joueur et son entraîneur Paulo Fonseca. La décision de ce dernier de se passer des services de Dzeko pour le match de championnat contre la Spezia, club qui a humilié la Roma en Coupe d'Italie quelques jours plus tôt, a fait jaser en Italie. Dzeko n'était pas à 100 % physiquement mais sa non-convocation traduit bien au mieux un malaise, au pire une rupture totale avec Fonseca, de plus en plus critiqué.

Un départ par la petite porte ?

Selon le Corriere dello Sport, l'AS Roma cherche bien à se débarrasser du Bosnien, qui risque de perdre son statut de capitaine. Malgré les derniers mauvais résultats, le club laisse à Paulo Fonseca une totale liberté dans ce dossier sensible. Seul impératif pour la Roma : récupérer soit de l'argent, soit un nouvel attaquant en contrepartie. Le Real Madrid avait ainsi été sondé pour un échange Dzeko-Mariano mais cela n'avait pas abouti. Aujourd'hui, la Juventus serait toujours intéressée mais les joueurs qu'elle propose en échange (Bernardeschi et/ou Khedira) ne conviennent pas aux dirigeants romains.

L'Inter Milan qui a longtemps courtisé Dzeko pourrait tenter sa chance avec Christian Eriksen dans la balance mais là encore, ce n'est pas ce poste qui est privilégié par la Roma. Il faut donc potentiellement se préparer à réintégrer Edin Dzeko dans la rotation et apaiser les relations avec son entraîneur. Aujourd'hui, la priorité reste quand même de lui trouver une porte de sortie, une triste fin en plein cœur d'une saison pour un attaquant de cet acabit.