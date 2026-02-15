Ajax Amsterdam : le phénomène des réseaux Rayane Bounida enflamme désormais l’Eredivisie

Rayane Bounida. Si vous vous intéressez au football et aux réseaux sociaux depuis un moment, vous avez probablement déjà entendu son nom. Il y a dix ans, alors âgé d’à peine 8 ans, ce jeune joueur belge faisait déjà sensation sur YouTube. Lorsqu’il évoluait à Anderlecht, ses vidéos mettant en scène ses dribbles et ses buts spectaculaires pour son jeune âge accumulaient des centaines de milliers de vues. Présenté comme l’un des talents les plus prometteurs du football belge, Rayane Bounida impressionnait par une maîtrise technique bien supérieure à la moyenne. Mais il est toujours délicat d’évaluer le véritable potentiel d’un enfant aussi jeune, d’autant que beaucoup de jeunes prodiges médiatisés avant lui n’ont pas forcément confirmé par la suite.

Mais malgré une médiatisation très tôt dans sa vie, le jeune talent belgo-marocain a poursuivi sa progression. Suivi par plus de 700 000 abonnés sur les réseaux sociaux, il a continué de marquer les esprits dans les catégories U9, U11 puis U13. Et avec la baisse d’influence sportive du R.S.C. Anderlecht, incapable de le conserver et de s’aligner sur ses demandes salariales notamment, il a fini par signer du côté de l’Ajax Amsterdam quelques années plus tard. Un choix très judicieux de sa part puisque le club néerlandais est réputé pour développer des jeunes talents. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé puisqu’il a été intégré petit à petit au monde professionnel à travers l’équipe réserve qui évolue en D2.

Une progression fulgurante

Après un début de saison canon dans l’antichambre du foot néerlandais, Rayane Bounida a enfin été lancé en équipe première. Encore une fois, avec l’impressionnante maturité qu’il dégage, il a gratté des minutes profitant de chaque apparition pour marquer les esprits et se montrer décisif. Résultat, deux buts et huit passes décisives (dont 4 dans le même match) en 19 matchs cette saison. Sous contrat jusqu’en 2028, le meneur de jeu de 19 ans - qui peut jouer pour les Diables Rouges ou les Lions de l’Atlas - a convaincu sa direction de miser sur lui. Avant la rencontre de ce week-end, la presse néerlandaise expliquait que la direction de l’Ajax voulait absolument le prolonger, consciente de son talent. Après le match face au Fortuna Sittard (victoire, 4-1), où il a inscrit son premier but en Eredivisie, l’avis du club n’a sûrement pas changé. Au contraire.

Le principal intéressé a d’ailleurs donné des indications après la rencontre expliquant qu’il se sentait très bien dans son club. « Je ne sais pas encore quand je vais prolonger. Nous sommes en négociations et je me concentre sur mon jeu. Je suis heureux ici. Pour nous, en Belgique, l’Ajax reste le plus grand club. Pourquoi ? Grâce à son histoire, aux joueurs qui y ont brillé et à leurs exploits. Pas seulement par le passé, mais aussi récemment, en 2019. L’Ajax est un club légendaire. Les jeunes joueurs rêvent toujours de venir ici. Pour moi, Abdelhak Nouri était une idole. J’ai adoré jouer pour lui, mais je l’ai déjà dit aussi. » Ce dimanche, il fait la une de la presse néerlandaise qui explique même qu’il a redonné du panache à l’Ajax (Voetbal International). Il faudra suivre sa progression, mais dans un club qui ne souhaite pas brûler les étapes malgré l’enflammade collective, Rayane Bounida pourrait viser très haut.