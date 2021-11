Serie A : Venise surprend l'AS Rome !

Au Stadio Pierluigi Penzo, Venise (17e, 9 pts) accueillait l'AS Rome (5e, 19 pts) ce dimanche dans le cadre de la 12e journée de Serie A. Après trois matches sans succès, le promu devait se reprendre tandis que l'équipe de José Mourinho, accrochée par Bodo/Glimt (2-2) en Ligue Europa, devait aussi repartir de l'avant après sa défaite contre l'AC Milan en championnat le week-end dernier.

Dès la 3e minute, Caldara ouvrait le score pour les locaux mais Shomurodov (43e) et Abraham (45e+2) inversaient la situation en faveur de la Louve avant la pause. Néanmoins, en seconde période, les Giallorossi perdaient tout puisqu'Aramu sur penalty (65e) et Okereke (74e) offraient la victoire aux Arancioneroverdi. Avec ce succès, Venise grimpe provisoirement à la 14e place, tandis que l'AS Rome reste 5e et inquiète.

