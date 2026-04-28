Real Madrid : Eder Militão opéré avec succès

Le Real Madrid a la poisse. Cette saison encore, les blessures se multiplient. Eder Militão (28 ans) est d’ailleurs abonné à l’infirmerie. De nouveau sur le flanc, le Brésilien, qui va manquer la Coupe du Monde 2026, a été opéré ce mardi comme l’a annoncé son club.

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«Notre joueur Éder Militão a subi aujourd’hui une intervention chirurgicale réussie pour une rupture du tendon proximal du biceps fémoral de la jambe gauche. L’opération a été réalisée par le Dr Lasse Lempainen sous la supervision des services médicaux du Real Madrid. Militão débutera sa rééducation dans les prochains jours.»