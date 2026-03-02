EdF : Nicolas Anelka vote pour Zinédine Zidane

Nicolas Anelka n’a pas hésité à évoquer l’avenir du banc de l’équipe de France dans un entretien à Barcelone accordé à la Cadena SER. L’ancien attaquant, qui a porté les maillots d’Arsenal, du Real Madrid et de Chelsea, a plaidé pour que Zinédine Zidane prenne les rênes de la sélection après le Mondial : « je ne sais pas si c’est officiel, mais je pense que ce sera Zidane. Oui, tout le monde dit que ce sera lui, et c’est le meilleur choix ; il l’a prouvé au Real Madrid. »

Anelka a ainsi conforté l’idée que l’icône madrilène pourrait apporter son expérience et son savoir-faire pour porter les Bleus sur la scène internationale. L’ancien attaquant du PSG est également revenu sur son passage mitigé à Madrid : « j’étais très jeune, dans un nouveau pays, un nouveau club, une nouvelle langue que je ne parlais pas, de nouveaux coéquipiers… J’avais besoin de temps, et le football n’était pas fait pour moi, alors je suis parti après une saison. »