L'Olympique Lyonnais dégaine pour Xherdan Shaqiri

Un renfort de poids. Voilà ce que recherche Peter Bosz pour son Olympique Lyonnais. Pour la première du technicien néerlandais en Ligue 1, à l'occasion de la reprise du championnat de France édition 2021-2022, les Gones ont affiché un visage décevant sur leur pelouse du Groupama Stadium samedi, ne pouvant faire mieux qu'un match nul face au Stade Brestois 29 après avoir été menés au score (1-1). Forcément, l'ancien coach du Bayer Leverkusen ou encore de l'Ajax avait de quoi être frustré et agacé, lui qui prône un football offensif.

Après le match, Peter Bosz n'est d'ailleurs pas passé par quatre chemins, envoyant un message clair et net à son président, Jean-Michel Aulas, ainsi qu'à son directeur sportif, Juninho. «Les joueurs recrutés étaient déjà là quand je suis arrivé. Heureusement, le mercato se termine fin août. On a encore le temps d'équilibrer l'effectif, on a besoin de bons joueurs dans chaque ligne. On a besoin de qualité, par rapport à notre philosophie de jeu», concédait ainsi le coach de l'OL en conférence de presse après le nul contre Brest samedi.

L'OL a de la concurrence pour Shaqiri

Les paroles de Bosz ne sont en tout cas pas tombées dans l'oreille d'un sourd. L'Equipe explique ce lundi que l'Olympique Lyonnais a formulé une première offre, dont le montant n'est pas connu, à Liverpool afin de s'offrir Xherdan Shaqiri (29 ans). Le quotidien sportif précise que le club rhodanien discute depuis plusieurs heures avec son homologue anglais afin de trouver une solution pour l'expérimenté international suisse (96 capes, 26 buts) ayant réalisé un bon Euro 2020 avec la Nati. La valeur du polyvalent élément offensif des Reds est estimée entre 5 et 7 M€.

Toutefois, Lyon n'est pas seul sur le dossier d'un joueur n'ayant plus qu'un an de contrat avec Liverpool. Le Séville FC, Villarreal en Espagne ou encore le Napoli en Italie s'intéressent de près à Xherdan Shaqiri. La presse anglaise laissait entendre que les pensionnaires d'Anfield pourraient réclamer environ 15 M€ pour l'ancien joueur du Bayern ou encore de l'Inter. L'Equipe ajoute également que la question du salaire de celui qui n'a disputé que 22 rencontres toutes compétitions confondues en 2020-2021 sous les ordres de Jürgen Klopp se pose côté lyonnais, alors que Shaqiri pourrait émaner à près de 350 000 € par mois. Avec un joueur du calibre du Suisse, Peter Bosz devrait en tout cas avoir un peu plus de garanties dans un effectif qui en manque un peu trop à ses yeux pour le moment.