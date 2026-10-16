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Ligue 1

Roman Abramovich a pensé à racheter le FC Nantes

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Roman Abramovich, le président de Chelsea @Maxppp

Propriétaire de Chelsea entre 2003 et 2022, Roman Abramovich a été poussé vers la sortie par le gouvernement britannique après le début de la guerre en Ukraine, en raison de ses liens avec le pouvoir russe. Avant cela, l’oligarque a eu le temps de faire des Blues une machine à gagner avec deux Ligues des Champions, deux Ligue Europa, deux Supercoupe d’Europe, 5 Premier League et 5 FA Cup remportées. Pourtant, le patron à succès de Chelsea cherchait également à racheter une autre équipe afin d’en faire un club satellite. Ce vendredi, l’ancien entraîneur des gardiens du club londonien, Christophe Lollichon, a révélé à Ouest France que le Russe avait pensé au FC Nantes.

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« Un jour, lorsque je suis à Chelsea, Roman Abramovitch me fait appeler dans son bureau au centre d’entraînement. Il me dit : "Parle-moi du FC Nantes. Comment est-il, ce club ?" Il cherchait un club à acheter, qui pouvait potentiellement être un club satellite, mais qui possédait une structure et un modèle de jeu. Le problème, c’est qu’à ce moment-là, il n’y avait plus de modèle de jeu. Par contre, je connaissais toutes les personnes qui pouvaient en être les dépositaires, et je les ai alertées. Il me dit : "Ne t’inquiète pas, on enverra des avions pour aller les chercher." Il me fait revenir deux mois après et me dit : "Je crois que ce club est trop gros pour ce qu’on veut faire." » L’histoire du FCN aurait-elle été différente si le Russe était allé au bout de ses idées ?

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