Les nouveaux propos délirants de la CAF sur l’affaire des serviettes

Il y a plus d’une semaine, la CAN 2025 a rendu son verdict. En effet, après près d’un mois de compétition, le Sénégal, déjà vainqueur en 2021, est allé remporter la deuxième CAN de son histoire sur le sol marocain. Il serait simple de réduire la finale à cette simple phrase. Mais cela conviendrait d’occulter une finale surréaliste marquée par des événements qui ont terni l’image du football africain et qui ne cessent de diviser même une semaine après la fin de cette rencontre mouvementée entre Sénégalais et Marocains. En effet, après une belle compétition organisée dans des conditions idéales, la finale a divisé tout le monde pour plusieurs événements qui font encore jaser.

Outre les affrontements entre supporters sénégalais et les stadiers marocains et la décision des Lions de la Teranga de quitter le terrain après des décisions arbitrales qui ont fait polémique, l’affaire des serviettes a fait énormément parler. En effet, déjà face au Nigeria, des stadiers marocains s’étaient emparés à deux reprises de la serviette de Stanley Nwabali. En finale, c’est allé encore plus loin. Pour prendre la serviette d’Édouard Mendy, plusieurs ramasseurs de balle se sont jetés sur Yehvann Diouf et lui ont couru après pour récupérer le tissu. Le gardien remplaçant du Sénégal, qui avait décidé de défendre son coéquipier, a été traîné au sol dans l’aire de jeu en plein match pour empêcher ce vol. Des images choquantes, d’autant plus qu’Ismaël Saibari avait également essayé de piquer le tissu au gardien de l’OGC Nice.

Le président de la commission des arbitres de la CAF suscite la polémique

Après ces moments assez édifiants, cet épisode revient encore sur le devant de la scène. Et alors qu’une nouvelle affaire de serviettes a éclaté au Maroc lors de la Coupe d’Afrique des clubs (Coupe de la CAF), à l’occasion de la rencontre entre le Wydad Casablanca et Maniema Union, avec des agents du stade Mohammed V qui ont tenté de s’emparer des serviettes de l’équipe congolaise, la CAF s’est exprimé ce lundi sur cet événement. Au micro de Canal+ Afrique, Olivier Safari, président de la commission des arbitres de la CAF, s’est fendu de propos assez dingues pour trancher sur cette affaire de serviettes qui divise le continent :

« C’est un problème que l’organisateur doit prendre en considération dans les compétitions à venir. La serviette n’est pas un équipement d’un joueur ou d’un gardien. Lorsqu’un gardien s’accompagne d’une serviette, ça doit être de manière très sportive et avec plus de fair-play. Dès lors que celui-ci commence à crier ou influencer le jeu, je pense que cette serviette doit être loin de cet espace de jeu. » Alors que tous les gardiens du monde ont une serviette à leurs côtés pour s’essuyer ou essuyer leurs gants, la CAF envisagerait donc d’empêcher ces derniers de s’en servir si cela crée des débordements en Afrique. Une déclaration ubuesque qui provoque l’indignation sur les réseaux sociaux depuis plusieurs heures. Olivier Safari, lui, semble donc se ranger du côté des stadiers marocains qui s’en sont pris à Yehvann Diouf.