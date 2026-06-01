adidas dévoile le nouveau maillot domicile 26-27 du RC Lens

Auteur d’une saison mémorable, le RC Lens a officiellement levé le voile sur son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027, marqué par un changement majeur dans son équipementier. Après plusieurs années avec Puma, le club artésien retrouve adidas, déjà partenaire historique à deux reprises (1975-1994 puis 2011-2014). La marque aux trois bandes signe donc son grand retour à Bollaert pour les 5 prochaines saisons, dans le cadre d’un partenariat global mêlant performance, image et développement du merchandising, avec notamment l’arrivée de nouvelles gammes lifestyle et, pour la première fois, des maillots en coupe féminine proposés en boutique.

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Côté terrain, cette nouvelle tunique s’inscrit pleinement dans l’identité du club. Le maillot domicile reste fidèle aux couleurs sang et or, avec une dominante jaune rehaussée de touches rouges au niveau du col et des manches. On retrouve également de fines bandes ton sur ton ainsi que la mention « Sang et Or » intégrée dans le design et à l’intérieur du col, symbole fort de l’attachement à l’histoire du club. Le blason du RC Lens et le logo adidas, tous deux brodés, viennent compléter une tenue pensée comme un hommage à l’identité lensoise.

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