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Ilyes Housni signe à Nancy

Par Jordan Pardon
1 min.
Ilyes Housni à l'entrainement avec le PSG @Maxppp

Comme nous vous le révélions ces derniers jours, Ilyes Housni s’est engagé avec l’AS Nancy Lorraine. L’attaquant de 21 ans arrivait en fin de contrat au Paris Saint-Germain cet été. Il avait notamment connu des prêts à Al-Sadd (Qatar) et au Havre en Ligue 1. Housni aura l’occasion de lancer sa carrière après une saison passée avec le groupe Espoirs parisien.

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«Attaquant de 21 ans, Ilyes Housni est la troisième recrue nancéienne de l’été. International français U17 et U18, formé au Paris Saint-Germain où il découvre le monde professionnel, prêté à Al-Sadd au Qatar puis au Havre, Ilyes Housni s’engage avec l’ASNL pour les 3 prochaines saisons», indique le communiqué de Nancy.

Pub. le - MAJ le
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