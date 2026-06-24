Ilyes Housni signe à Nancy

Comme nous vous le révélions ces derniers jours, Ilyes Housni s’est engagé avec l’AS Nancy Lorraine. L’attaquant de 21 ans arrivait en fin de contrat au Paris Saint-Germain cet été. Il avait notamment connu des prêts à Al-Sadd (Qatar) et au Havre en Ligue 1. Housni aura l’occasion de lancer sa carrière après une saison passée avec le groupe Espoirs parisien.

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🎯 Attaquant de 21 ans, Ilyes Housni est la troisième recrue nancéienne de l’été ✍️



International français U17 et U18, formé au Paris Saint-Germain où il découvre le monde professionnel, prêté à Al-Sadd au Qatar puis au Havre, Ilyes Housni s’engage avec l’ASNL pour les 3… pic.twitter.com/MGVrUe0N53 — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) June 24, 2026

«Attaquant de 21 ans, Ilyes Housni est la troisième recrue nancéienne de l’été. International français U17 et U18, formé au Paris Saint-Germain où il découvre le monde professionnel, prêté à Al-Sadd au Qatar puis au Havre, Ilyes Housni s’engage avec l’ASNL pour les 3 prochaines saisons», indique le communiqué de Nancy.