Le Real Madrid a choisi ses trois prochains Galactiques !

Le Real Madrid est en quête de ses nouveaux Galactiques. Après une première génération menée par Ronaldo, Zidane, Luis Figo ou encore David Beckham, le club espagnol a ensuite misé sur le trio Cristiano Ronaldo, Kaka et Karim Benzema. Gareth Bale est arrivé par la suite. Florentino Pérez rêve à présent de lancer une nouvelle génération de Galactiques. Pour la mener, le président madrilène a longtemps pensé à Kylian Mbappé. Mais le Français a préféré prolonger au Paris Saint-Germain l'été dernier. Si la porte n'est pas fermée pour KM7, il ne serait plus la priorité à l'heure actuelle.

Haaland fait rêver Florentino Pérez

En effet, les dirigeants espagnols ont établi une liste avec trois priorités. En tête, on retrouve Erling Haaland (22 ans). Ce n'est pas vraiment une surprise. Déjà approché l'été dernier, il avait rejoint Manchester City, convaincu par Pep Guardiola. Et il a eu raison vu comment il cartonne (20 buts toutes compétitions confondues cette saison). Malgré tout, son père avait laissé la porte ouverte à d'autres clubs dans le futur. Un message qui a été entendu à Madrid. Sky Germany explique que les Merengues veulent recruter Haaland. Ils se tiennent prêts à dégainer en 2024 pour lever sa clause de 150 millions d'euros.

Une information confirmée par Defensa Central. Toutefois, les champions d'Europe 2022 n'auront pas d'avantage sur leurs concurrents comme cela avait été annoncé. Haaland, que Manchester City aimerait prolonger au-delà de 2027, est donc ciblé pour prendre la succession de Karim Benzema, qui devrait étendre son bail jusqu'à 2024. Ensuite, le Norvégien arriverait donc pour prendre le relais. C'est en tout cas l'objectif de Florentino Pérez. Deux autres joueurs sont aussi sur les tablettes des Espagnols, qui comptent aussi sur Vinicius ou encore Rodrygo pour mener l'équipe dans le futur. On retrouve Jude Belligham (19 ans). Sous contrat jusqu'en 2025 à Dortmund, il plaît aux Madrilènes.

Trois joueurs prioritaires pour 2024

Ils voient en lui un renfort idéal au milieu. Mais il faudrait débourser plus de 100 millions d'euros. On parle même de 120 millions d'euros. Le prix à payer pour le déloger du BVB et devancer la concurrence (Liverpool, Chelsea). Questionné récemment sur le sujet, Belligham a répondu : «Le futur ? Le Real Madrid ? (rires) Je pense à la situation du moment, je ne pense pas à tout cela. Je ne pense qu'à Dortmund et aux défis que nous avons devant nous et aux objectifs du club». Enfin, Florentino Pérez souhaite aussi intégrer Endrick (16 ans) au Real Madrid d'ici 2024. La pépite de Palmeiras, qui plaît au Barça, est courtisé par le Real Madrid. Ce serait un vrai pari sur l'avenir, lui qui a encore du chemin à faire pour être considéré comme un Galatactique.

Defensa Central précise d'ailleurs que les Merengues ont un atout de taille dans ce dossier puisque l'agence qui représente le talent auriverde est également celle qui gère les intérêts de Vinicius Jr. Les relations sont très bonnes entre l'agence et Florentino Pérez, qui échange directement avec Endrick. Le patron madrilène s'est assuré que le joueur souhaite venir. Ce qui est le cas puisqu'il rêve de jouer sous la tunique blanche de Madrid. Tous les voyants semblent donc au vert. D'ici 2024, le Real Madrid veut donc injecter du sang neuf avec Haaland, Belligham et Endrick. Ensuite, les Merengues se calmeront sur le mercato. Enfin, ce serait l'idée sur le papier...