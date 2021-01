PSG : Pochettino a refusé Monaco et Benfica

C'est aujourd'hui que Mauricio Pochettino devrait être officialisé à la tête du Paris Saint-Germain. Avant de choisir le projet parisien, le technicien argentin avait passé une année sabbatique après son éviction du banc de Tottenham. Durant cette année creuse, l'ancien capitaine du PSG a été sollicité par de nombreux clubs après son excellent travail de bâtisseur en Angleterre, d'abord à Southampton, puis avec les Spurs. RMC Sport révèle que Pochettino avait été la cible de l'AS Monaco et de Benfica.

Même si le média ne dévoile pas à quel moment l'entraîneur a été approché, on peut imaginer qu'il a été contacté cet été. En effet, les deux clubs ont changé de staff à l'intersaison. Jorge Jesus est revenu à Lisbonne en juillet dernier après son excellent passage à Flamengo. Et le même jour, Robert Moreno était licencié par le club de la Principauté. Le lendemain, Niko Kovac débarquait à la Turbie. On sait également que Mauricio Pochettino a souvent été ciblé par le FC Barcelone, mais il avait déclaré qu'il ne rejoindrait jamais le club catalan après être passé par l'autre club de la ville, l'Espanyol.