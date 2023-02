Coupe d’Allemagne : le Bayern Munich écrase Mayence

Ce mercredi soir, il y avait de la Coupe d’Allemagne. Après la victoire de Leipzig face à Hoffenheim un peu plus tôt dans la soirée, c’est le Bayern Munich qui se déplaçait sur la pelouse de Mayence pour ce 8e de finale. L’occasion pour Julian Nagelsmann de lancer sa dernière recrue Joao Cancelo dans sa défense. Une défense qui était notamment composée d’Upamecano et Benjamin Pavard.

La suite après cette publicité

Et si les Bavarois ont des difficultés en championnat (3 nuls de suite), ils n’ont pas douté du tout lors de cette rencontre. Rapidement, Choupo-Moting ouvrait le score en reprenant parfaitement un centre de… Joao Cancelo, déjà décisif. Avant la pause, Musiala puis Sané pliaient déjà la rencontre. De quoi permettre au Bayern de tranquillement gérer et assurer sa qualification pour les quarts de finale. En fin de rencontre, Alphonso Davies y allait aussi de son but pour un festival 4-0.

À lire

PSG : Sergio Ramos blessé aux adducteurs