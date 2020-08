Arsenal : Sead Kolasinac veut retourner à Schalke 04

Peu titularisé dans le onze de Mikel Arteta depuis le passage à une défense à 3 dans laquelle semble s'épanouir l'Écossais Kieran Tierney, Sead Kolasinac a de moins en moins de temps de jeu. Le défenseur bosnien n'a été titulaire qu'à 19 reprises en Premier League avec les Gunners, souffrant également de la concurrence d'Ainsley Maitland-Niles. À court terme, l'avenir du joueur de 27 ans pourrait s'écrire loin de Londres alors que Schalke 04 serait proche de le récupérer.

Ou plutôt de le rapatrier, car le latéral avait quitté Gelsenkirchen libre en 2017. Selon les informations de Bild, le Bosnien aurait émis le souhait de revenir dans le club où il a évolué entre 2012 et 2017. Il aurait ainsi pu discuter avec le directeur sportif Jochen Schneider et l'intérêt serait mutuel. Le média allemand évoque même le plan du club de la Rhur pour le recruter. Il s'agirait donc d'un prêt d'un an avec une option d'achat, avec un salaire pris en charge à 50% par Schalke (2,5 millions l'année). Et le joueur aurait même réclamer le brassard de capitaine. Resterait plus qu'à convaincre Arsenal.