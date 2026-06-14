CdM 2026, EdF : Hugo Ekitike pourrait rendre visite aux Bleus

Absent de la Coupe du Monde 2026 en raison de sa blessure survenue en fin de saison avec Liverpool, Hugo Ekitike reste tout de même intégré au sein du groupe de l’Équipe de France. D’après les informations de L’Équipe, l’attaquant français maintient des échanges réguliers avec ses coéquipiers ainsi qu’avec les membres du staff tricolore, dont Didier Dechamps.

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Par ailleurs, le sélectionneur suit lui aussi de très près la situation du buteur des Reds comme l’indique le quotidien sportif. DD lui passerait régulièrement des coups de fil pour prendre de ses nouvelles et suivre l’évolution de sa blessure. Une attache qui devrait d’ailleurs se confirmer, puisqu’Ekitike devrait voyager aux USA pour rendre visite à ses coéquipiers durant le tournoi.