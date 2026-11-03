Paulo Fonseca va s’envoler pour Lisbonne ce mardi

Le départ de Paulo Fonseca de l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Sporting Portugal se précise. Après avoir annoncé son départ à ses joueurs lundi, le technicien portugais pourrait s’envoler ce mardi après-midi pour Lisbonne afin de finaliser son arrivée d’après nos sources. Quelques détails administratifs restent toutefois à régler, notamment un document manquant avant de boucler définitivement l’opération.

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Comme indiqué hier par la presse portugaise, l’entraîneur de l’OL devrait ainsi s’engager avec le club lisboète jusqu’en juin 2030, dans le cadre d’un contrat de longue durée. Pour le remplacer, le club rhodanien continue de prospecter et Carlos Vicens tiendrait la corde depuis plusieurs heures. Plus d’informations à venir dans les prochaines heures.