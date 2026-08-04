Un club annonce des négociations avec Mohamed Salah !

Il n’ira vraisemblablement pas à Besiktas dont il a été proche, mais c’est bien en Turquie où s’apprête à débarquer Mohamed Salah. Nous vous le révélions samedi dernier, l’Égyptien avait fait un grand pas en direction de Trabzonspor ces derniers jours. Un accord était alors tout proche. Le club turc a confirmé le rapprochement dans un communiqué publié ce mardi soir sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

«Des discussions ont été entamées concernant le transfert du joueur professionnel du football Mohamed Salah vers notre club», affirme le club. Nous n’en savons pas encore davantage à ce stade mais l’ancienne star de Liverpool devrait bel et bien rejoindre le dernier 3e de Süper Ligue, qui devrait donc à nouveau jouer les premiers rôles cette saison, et même être un prétendant au titre malgré la grosse concurrence.

La suite après cette publicité

Proche de Besiktas

Sur les bords de la mer Noire, l’ailier de 34 ans retrouvera quelques têtes bien connues comme l’ancien Marseillais Ruslan Malinovskyi, Stefan Savic et même André Onana, avec qui il a été adversaire lors des derbys entre Manchester United et Liverpool. Avec cette signature de renom, Trabzonspor espère bien passer un cap et récupérer le titre de champion qu’il n’a plus remporté depuis 2022. Le choix est tout de même osé.

Kamuoyuna Duyuru



Profesyonel futbolcu Mohamed Salah’ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/Xhj3gIoihS — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

Surtout que la star était toute proche de rejoindre Besiktas, club stambouliote autrement plus prestigieux. Selon nos informations, un accord verbal avait été conclu entre la direction et les représentants de Mohamed Salah pour un contrat d’une saison, plus une en option, assorti d’un salaire de 10 millions d’euros net par saison, plus 2 de bonus. Mais Trabzon s’est alors invité à table pour jouer la surenchère à laquelle Besiktas n’a pas souhaité participer.