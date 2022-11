PSG : Christophe Galtier annonce la mise en place d'un troisième système tactique

La suite après cette publicité

On connaissait bien le 3-4-3 mis en place en début de saison, ainsi que le 4-3-3, qui est arrivé vers le mois d'octobre, après des performances en deçà des attentes, en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse pour le dernier match au Parc des Princes, contre l'AJ Auxerre, avant la trêve internationale liée au Mondial 2022, Christophe Galtier a pourtant évoqué la mise en place d'un nouveau système tactique, qu'il aura le temps de travailler avant la réception du Bayern Munich, en 8e de finale de Ligue des Champions.

«Pour l'instant, on a vu deux systèmes tactiques au Paris Saint-Germain, mais je réfléchis, avec mon staff. Je réfléchis à une autre animation pour qu'on puisse récupérer le ballon le plus tôt possible. Le système à trois, avec deux pistons, nous a permis de gagner beaucoup de matchs. En passant à quatre, nous avons aussi été performants, mais j'ai une réflexion sur un troisième système pour surprendre les adversaires», a-t-il assuré, en conférence de presse.

Révolution tactique ou coup de bluff ?

Reste à savoir comment Christophe Galtier souhaite orchestrer ce nouveau dispositif, qui devrait notamment être différent au niveau du milieu de terrain parisien. «Je souhaite donner à mes joueurs la possibilité de rajouter une autre animation, pas parce que nous avons tiré le Bayern Munich, mais parce que nous voulons être plus performants», a expliqué le manager francilien.

«Nous avons un gros point fort dans l'animation offensive, avec trois joueurs hors normes, et d'autres qui amènent un surnombre. C'est une équipe sérieuse, structurée, mais elle manque quelques fois de concentration». Alors, Christophe Galtier a-t-il vraiment quelque chose en tête ou est-ce qu'il s'agit d'un coup de bluff pour faire douter le Bayern Munich ? Il devra en tout cas faire le nécessaire avant cette double confrontation, qui, comme chaque année, reste décisive pour dresser le bilan de la saison parisienne.

[Avec Parions Sport en ligne votre premier pari est doublé jusqu’à 100€ et obtenez 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur une victoire 2-0 du PSG, cote à 7,50, pour remporter 75€. (cotes soumises à variation)]