Accord verbal trouvé entre Lens et Charleroi pour le transfert de Yacine Titraoui

Le RC Lens tient peut-être le remplaçant de Mamadou Sangaré. Sauf coup de théâtre, le milieu de terrain malien de 24 ans va rejoindre Brentford pour un montant estimé à 48 millions d’euros, hors bonus. Un véritable coup de maître du club artésien, qui l’avait acheté 8 millions d’euros au Rapid Vienne l’été dernier (5 M€ + 3 de bonus). Sportivement en revanche, le départ du meilleur joueur africain de Ligue 1 de l’an passé va laisser un vide considérable dans l’effectif de Dino Toppmöller.

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Pour le remplacer, nous vous révélions l’intérêt de Lens pour Melayro Bogarde, milieu de terrain de 24 ans au profil défensif. Il évolue à LASK en Autriche où il est encore sous contrat jusqu’en 2028. Un profil sensiblement comparable à celui de Sangaré, mais ce n’est pas la seule piste lensoise dans ce secteur de jeu, puisque le nom de Yacine Titraoui a aussi rapidement émergé. La rumeur a laissé place à la confirmation car le joueur va bel bien débarquer dans l’Artois.

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Lens fait encore ses courses en Belgique

L’international algérien (5 sélections) évolue depuis 2024 du côté de Charleroi, qu’il avait rejoint pour 1,2 M€ en provenance de Paradou (Algérie), mais n’ira pas au bout de son contrat (2028, assorti d’une option de prolongation d’une saison). Selon nos informations, un accord a été trouvé entre Lens et Charleroi pour le transfert du joueur de 23 ans, auteur de 42 matchs toutes compétitions confondues la saison passée (5 buts, 3 passes décisives).

Des détails restent encore à régler avant la finalisation du dossier. Il ne sera en revanche pas la première recrue lensoise à franchir la frontière belge cet été. Avant lui, Thorgan Hazard avait rejoint les Sang et Or suite à la fin de son contrat à Anderlecht, tandis que Michal Skoras a débarqué en provenance de La Gantoise.