EdF : Olivier Giroud l’a mauvaise pour la finale du Mondial 2022

Olivier Giroud gardera un bien mauvais souvenir de la finale de la Coupe du Monde 2022. Au-delà de la défaite face à l’Argentine, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus n’a disputé que les 40 premières minutes de la rencontre, avant d’être rappelé sur le banc par Didier Deschamps, forcé de réagir après le début de match cauchemardesque des Français. L’ancien buteur d’Arsenal est revenu sur ce fâcheux épisode de sa carrière en sélection au micro de Canal + ce dimanche. « Je suis passé à autre chose, je suis revenu au Milan pour finir au mieux cette saison, mais ça fait mal au cœur », a d’abord révélé Giroud.

« Je n’ai rien revu, aucune image, je voulais couper pour essayer d’oublier le plus vite possible. C’était une très belle Coupe du Monde, j’avais marqué 4 buts en 5 matchs. Pour tout vous dire, j’ai été déçu et surpris de sortir si tôt dans le match. Je n’ai pas eu le coach en direct, mais je pense comprendre que c’était un choix tactique, j’aurais l’occasion d’en parler avec lui. Sortir à la 40e d’une finale de Coupe du Monde, ce n’est pas facile… J’avais beaucoup de sentiments qui se mélangeaient, mais après, j’étais à 200% derrière l’équipe », a ensuite conclu Olivier Giroud, qui l’a donc mauvaise, sans grande surprise.

