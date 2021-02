PSG : la nouvelle idée du clan Mbappé pour filer au Real Madrid

La suite après cette publicité

Il a déjà commencé depuis un petit moment, et il est parti pour durer. Le feuilleton Kylian Mbappé à Madrid passionne la France comme l'Espagne, et chaque jour apporte son lot de nouvelles informations, alors que la fin de contrat du principal concerné (2022) commence à approcher à grands pas. Si Neymar devrait bien prolonger et s'inscrire sur la durée avec le champion de France, c'est bien plus flou pour le Français.

Mauricio Pochettino se voulait optimiste en début de semaine - « je crois que les deux vont rester, et vont rester beaucoup de temps au PSG » - mais la réalité pourrait être bien différente. Il y a cependant un énorme point en faveur des Parisiens : la situation financière, qui ne permettrait pas au Real Madrid d'offrir un salaire colossal au Bondynois. Un gros transfert cet été est également difficilement envisageable, même si plusieurs médias espagnols évoquaient un pactole de 200 millions d'euros mis de côté par les Merengues pour le mercato.

Une clause libératoire pro-Madrid ne ferait pas les affaires du Real Madrid

Quoi qu'il en soit, AS apporte ce samedi de nouvelles précisions et indique que le joueur pourrait prolonger avec le Paris Saint-Germain... avec une clause libératoire lui permettant de rejoindre Madrid. C'est une option qu'envisage de plus en plus son entourage selon le média. Prolonger avec le PSG avec un gros salaire à la clé, et attendre que la situation s'améliore à Madrid en somme. Il s'agirait d'une clause sous seing privé, puisqu'une telle clause ne peut pas être homologuée auprès des autorités du foot français.

En revanche, du côté de Madrid, cette option n'est pas forcément vue d'un bon œil, puisque cette clause libératoire serait logiquement plus élevée que le prix potentiellement demandé cet été, ou même que le montant de 0€ qui pourrait être déboursé à Paris en 2022 en cas de non-prolongation. Les Merengues craignent que le montant soit même au-dessus des 222 millions d'euros que le club français avait payé par Neymar à l'époque, alors qu'ils estiment que cet été, son prix serait d'environ 150 millions d'euros. La balle est dans le camp des Mbappé...