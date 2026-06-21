CdM 2026, EdF : Mbappé défend Olise et Dembélé

À la veille de France–Irak, Kylian Mbappé a salué le potentiel de Michael Olise en pleine Coupe du Monde 2026, à l’heure où certains pourraient croire que le joueur du Real Madrid soit jaloux de la monté en puissance de la star du Bayern : « Olise peut créer quelque chose de différent à chaque match ». Le capitaine des Bleus a aussi insisté sur son état d’esprit en Coupe du monde : « j’ai l’impression d’être un joueur qui joue une Coupe du Monde, qui représente son pays. J’essaie de marquer l’Histoire pour mon pays. J’essaie aussi de profiter d’avoir la chance de jouer ce genre de compétitions. Je sais de la qualité, mais je ne pense pas qu’un doublé au premier match soit suffisant pour montrer l’étendue de mon talent sur la grande scène. »

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Sur la connexion avec ses offensifs, il ajoute : « Michael est un joueur exceptionnel. Son profil plaît à tout le monde. On a eu cette connexion grâce à tous les joueurs offensifs. On a tellement de talent, ça peut être le jour de l’un ou de l’autre. Michael est un joueur super, il peut créer quelque chose de différent à chaque match». À propos d’Ousmane Dembélé, Mbappé a également tenu à le défendre : « Dembélé sera un joueur décisif pour nous. Je ne sais pas si Ousmane a été moins en vue. J’ai revu le match deux fois, en première mi-temps, c’est le meilleur offensif des quatre. En deuxième mi-temps, Michael et moi on a été décisifs, mais il a été important. Ousmane est très tranquille, c’est le Ballon d’or, il a la confiance du groupe et du staff. Il sait parfaitement comment fonctionne l’équipe de France. Il ne faut pas oublier qu’il a été blessé en fin de saison. Il va monter en puissance et ce sera un joueur décisif pour nous».